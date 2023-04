Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der scheinbar unwichtigste Titel ist futsch. Aber selbst in zehn Meisterjahren war der FC Bayern für diesen Stimmungsaufheller am Ende der Saison oft sehr dankbar.

Wenn Thomas Tuchel sagt, der „allerletzte Hunger“ habe gefehlt, lässt das tief blicken. In einem Viertelfinale, in einem Heimspiel, in der erst zweiten Partie nach einem Trainerwechsel. Anders