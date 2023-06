Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie sorgt in der Welt des Sports immer wieder für negative Schlagzeilen, manchmal fördert sie aber auch kleine Märchen zu Tage. Die Handballer der Schweiz empfanden das am Donnerstag so, denn sie besiegten Österreich bei der Weltmeisterschaft in Ägypten 28:25 (13:13).

„Das ist wunderbar, ich kann das gar nicht fassen“, sagte Andy Schmid. Der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen war mit seinen Teamkollegen erst ein paar Stunden vor dem Match in