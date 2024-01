Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war dann die nächste Überraschung bei dieser Handball-Europameisterschaft. Am Donnerstag bezwang Österreich im ersten Hauptrundenspiel Ungarn mit 30:29. Am Samstag (20.30 Uhr) treffen die Österreicher in Köln auf Deutschland.

Mit zwei Unentschieden und einem Sieg kam Österreich nach Köln. Das Team behielt in der EM-Vorrunde die Nerven und schaltete durch das 33:33 gegen Spanien einen der Mitfavoriten aus.