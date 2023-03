Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Besuch der Pferderennen in Dubai ist eine Reise in eine andere (Rennsport)-Welt. Das Emirat hat in den letzten Jahren Hongkong als Eldora des Galopprennsports den Rang abgelaufen.

Schon die Fahrt zum Meydan Racecourse versetzt in ungläubiges Staunen. Er wurde im März 2010 eröffnet und ersetzte die Pferderennbahn Nad Al Sheba, die sich an derselben Stelle befand. Die Tribüne