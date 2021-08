Abspecken musste die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Nicht gewichtstechnisch, sondern was den Kader betrifft. Der musste angesichts der finanziellen Situation des Muttervereins schlanker werden und muss trotzdem noch stark genug sein, um in der Fußball-Oberliga mithalten zu können. Keine leichte Aufgabe, die das Team im Nachwuchsleistungszentrum zu stemmen hat.

Uwe Scherr, der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), bastelt mit Sportgeschäftsführer Thomas Hengen am Kader und den Voraussetzungen, und Oliver Schäfer versucht, die Truppe zu formen und auf die großen Aufgaben vorzubereiten. Doch nebenbei hat auch er ein paar knifflige Fragen, die er beantworten muss, Wie schafft er den Spagat zwischen seiner Aufgabe als Athletiktrainer für die Profis, der Begleitung des Profiteams und seinem Training mit der U21? Und wer kümmert sich um seine Mannschaft, wenn er im Profiteam gefragt ist?

Verschlankter Kader

In der ersten Woche übernahm Uwe Scherr das Vorbereitungstraining für die zweite Mannschaft. Dann löste ihn Schäfer wieder ab, trainiert seitdem mit der U21 abends – das Mannschaftstraining wurde ohnehin ans Ende des Tages gelegt, damit die verschlankte junge Truppe noch ein weiteres neues Ziel besser verfolgen kann: Die Spieler können/sollen jetzt nebenbei selbst noch was dazuverdienen, eine Ausbildung machen, ein Studium beginnen, da passt das Abendtraining in den Plan. Leon Hotopp startet beispielsweise eine Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur, Fritz Reisinger hilft als Techniktrainer für den Nachwuchs mit.

Knifflige Aufgabe Nummer zwei für Schäfer: Er muss einen Co-Trainer finden, der auch mal das Training übernimmt, wenn der 52-Jährige anderweitig gefordert ist, und der auch mal bei Spielen allein zurechtkommt. Der ehemalige Fußballprofi ist noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Andreas Clauß, der jetzt Torwarttrainer der Profis ist, und versucht es so lange mit dem Spagat.

Schäfers Jungs bemühen sich nach Kräften. Viele Spieler könnten eigentlich noch in der U19 spielen. „Da fehlt noch die Abgeklärtheit, die Erfahrung, und wir müssen schauen, dass wir sie so schnell wie möglich an den Herrenfußball gewöhnen“, beschreibt er die dringendste Aufgabe. Von der körperlichen Fitness her ist sein Team noch nicht da, wo er es gern hätte. Fitnesscoach Jamil Shanab bietet zweimal die Woche morgens Sondereinheiten an, die gut angenommen werden.

15 U19-Spieler und fünf Profis dabei

In den Testspielen sah Schäfer eine Steigerung. „Die körperliche Leistungsfähigkeit wird besser, das Spielverständnis wird besser. Wir sind zusammengewachsen, sind raus aus dem Corona-Loch.“ Schäfer warnt aber auch vor der Liga, die sich verändert hat: „In der Oberliga sind viele Spieler aus den NLZ angekommen, junge Spieler, die gut ausgebildet sind und vielleicht zwei, drei Jahre Herrenfußball hinter sich haben.“ Genau auf diese Herausforderung will Schäfer sein Nachwuchsteam mit 15 U19-Spielern und Tom Fladung, Mohamed Morabet, Leon Hotopp, Elija Wohlgemut und Phinees Bonianga, deren Profiverträge weiterlaufen, vorbereiten. Im Idealfall demnächst mit einem neuen Co-Trainer.

Kader

Tor: Elija Wohlgemut, Dominik Hozlinger

Abwehr: Leon Hotopp, Gabriel Laba, Dominik Kajinic, Nerman Mackic, Matteo Karas, Moritz Theobald, Kenan Dogan

Mittelfeld: Nils Wettengl, Tom Fladung, Elias Rheinheimer, Fath Constantin, Pascal Nicklis, Niklas Voll, Jean Aghajanyan, Fritz Reisinger, Maximilian Fesser, Mohamed Morabet, Phinees Bonianga

Angriff: Saydou Bangura, Eriyon Shaqiri, Shakil Diallo

Trainer: Oliver Schäfer

Zugänge: Fritz Reisinger (Elversberg II), Niklas Voll (KSC U19), Elija Wohlgemut, Dominik Hozlinger, Gabriel Laba, Dominik Kajinic, Nerman Mackic, Matteo Karas, Moritz Theobald, Kenan Dogan, Nils Wettengl, Elias Rheinheimer, Pascal Nicklis, Jean Aghajanyan, Saydou Bangura, Eriyon Shaqiri, Shakil Diallo (alle eigene U19)

Abgänge: Finn Kleeschätzky, Robin Kölle (beide VfB Lübeck), Philipp Herrmann, Kevin Klein (beide FK Pirmasens), Carl Leonhard, Dylan Esmel (beide RW Koblenz), Jah’Moises Corona (Kanada), Tom Woiwod (vereinslos)