Alexander Zverev hat es bei den Australian Open als einziger der deutschen Herren in die dritte Runde geschafft. Der 23-Jährige musste am Mittwoch auch gegen seine Schmerzen kämpfen. Dominik Koepfer ist gegen Dominic Thiem chancenlos.

Wenn Alexander Zverev dieser Tage mit seinem ärmellosen Shirt auf die Tennisplätze von Melbourne marschiert, vermittelt er das unbeschwerte Bild von Athletik, Stärke und Fitness. Doch in Wahrheit muss Zverev bei den Australian Open 2021 gerade nicht nur gegen seine ehrgeizigen Herausforderer in unbequemen Auftaktrunden kämpfen, sondern auch gegen die eigenen Schmerzen und Sorgen.

„Ich habe mich nicht so toll gefühlt“, sagte Zverev, als er sich am Mittwoch in drei Sätzen – 7:5, 6:4 und 6:3 – erfolgreich der stürmischen Daueroffensive seines amerikanischen Rivalen Maxime Cressy beim zweiten Grand-Slam-Auftritt erwehrt hatte. Vor dem Match hatte Zverev Schmerzmittel schlucken müssen, um Beschwerden im Rücken und in der Bauchmuskulatur zu unterdrücken. Auf seinem Bauch prangte zusätzlich ein dickes Pflaster. „Ich hoffe, dass es jetzt allmählich ein bisschen besser wird“, sagte der Weltranglisten-Siebte, „mein Aufschlag kriegt mit diesen Problemen nicht genug Geschwindigkeit. Es behindert einen schon ziemlich.“

Die einzig wirkliche deutsche Tennis-Hoffnung

Zverev ist schon nach drei Tagen die einzig wirkliche deutsche Tennis-Hoffnung bei diesem wohl ungewöhnlichsten Grand Slam auf australischem Boden. Bei den Frauen sind mit Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund die prominenten Namen ausgeschieden, nur Mona Barthel überstand überhaupt die Startphase im National Tennis Center. Und bei den Herren ist nun auch Zverev allein auf weiter Flur, nachdem der Schwarzwälder Dominik Koepfer gegen Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem beim 4:6, 0:6, 2:6 auf völlig verlorenem Posten gestanden hatte. Koepfer sprach hinterher von einer „bitteren Stunde“: „Ich sah am Ende kein Land mehr.“ Schon vor ihm waren auch Davis-Cup-Mann Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Cedrik-Marcel Stebe aus dem nur fünfköpfigen Herren-Kontingent ausgeschieden.

Im Revier der Weltklasseprofis hat derzeit nur Zverev Platz, allerdings bleibt die Frage, wie stark und intensiv seine diversen Wehwehchen den weiteren Turniervormarsch gefährden. „Ich arbeite an freien Tage mehrere Stunden mit meinem Physiotherapeuten, um wieder richtig fit zu werden“, sagte Zverev. Gegen den im Collegetennis aufgewachsenen US-Boy Cressy profitierte der gebürtige Hamburger paradoxerweise sogar ein wenig von seinen Problemen: Die Sinne von Schmerzen und Verletzung geschärft, spielte Zverev sehr fokussiert, effizient und überlegt. Er leistete sich kaum unnötige Emotionen und auch kaum überflüssige Fehler.

„Ex-und-Hopp-Tennis“

Cressy, die Nummer 173 der Weltrangliste, stürmte nach jedem eigenen Aufschlag ans Netz – auf Gedeih und Verderb, mit irritierender Konstanz und Ausdauer. Lange Ballwechsel hatten Seltenheitswert, Zverev nannte das Ganze später „Ex-und-Hopp-Tennis“, bei dem „du dauernd schnell etwas liefern musstest.“ Er behielt allerdings stets die Kontrolle, ließ kein Break zu und nahm seinem Gegner regelmäßig in jedem Satz mindestens einmal den Aufschlag ab.

Nun geht es für den Deutschen gegen den französischen Dauerläufer Adrian Mannarino, dem er allein drei Mal in der zweiten Jahreshälfte 2020 gegenüberstand – auch beim Weg ins US Open-Finale.

Kyrgios trifft auf Thiem

Turnierfavorit Novak Djokovic setzte sich am Mittwoch nach erheblicher Kraftanstrengung in vier Sätzen gegen den Amerikaner Francis Tiafoe durch. Auch die Titelanwärterinnen Naomi Osaka und Serena Williams rückten in die dritte Runde vor. Dort, unter den letzten 32, erwartet US Open-Champion Thiem am Freitag einen ganz besonderen Kontrahenten – Australiens schillernden Exzentriker Nick Kyrgios. Der Lokalmatador bezwang im bisher spektakulärsten Match den Franzosen Ugo Humbert nach Abwehr von zwei Matchbällen noch über die volle Distanz von fünf Sätzen.