Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf dürfen die Frauen nun auch auf der Großschanze ran. Katharina Althaus, Carina Vogt & Co suchen aber am Donnerstag erst mal nach ihrer Form auf der Normalschanze.

Natürlich ist Katharina Althaus voller Vorfreude, aber auch aufgeregt. Wenn die 24-Jährige aus dem Fenster ihrer Wohnung in Oberstdorf schaut, dann kann sie den 44 Meter hohen Anlaufturm der