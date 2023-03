Im letzten Spiel der Oberliga-Gruppe Süd ist dem SV Morlautern eine Überraschung gelungen. Der Außenseiter besiegte vor heimischer Kulisse den TuS Mechtersheim mit 3:1 (2:0). Die Zuschauer bekamen zwei Eigentore und einen Platzverweis zu sehen.

Mit einem solch entschlossenen Gegner hatten die Gäste nicht gerechnet. Der SV Morlautern legte gleich los, sorgte für eine stürmische Anfangsphase und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. Eingeleitet wurde der Treffer von David Schehl. Nach einem flotten Dribbling flankte er den Ball in den Mechtersheimer Strafraum, wo ihn der Innenverteidiger Edonart Leposhtaku unglücklich ins eigene Tor köpfte.

Und nur vier Minuten später legten die Westpfälzer nach. Nach einem Freistoß von Florian Bicking kam Joshua Smith unbedrängt zum Kopfball, und es stand 2:0. Erst nach mehr als einer halben Stunde hatte der TuS seine erste Torchance. Nach einem Drehschuss im Strafraum traf Valentino Zuch aber nur den Pfosten (31.). Damit begann die beste Phase der Mechtersheimer. Doch der Anschlusstreffer wollte ihnen vor der Pause nicht gelingen.

Platzverweis beendet Mechtersheims Druckphase

Erst nach dem Seitenwechsel schlug es im Morlauterer Tor ein. Diesmal war es der Abwehrspieler Sascha Theis, der nach einem Schnitzer seines Teamkollegen Tyreece Herzhauser den Ball blitzsauber zum 1:2 in den eigenen Kasten lenkte (63.). Das Blatt schien sich zu wenden.

Die Gäste bestimmten die Partie. Doch ein Platzverweis beendete diese Druckphase. Der bereits verwarnte Nico Schubert schoss nach dem Pfiff des Schiedsrichters den Ball ins Morlauterer Tor und sah dafür Gelb-Rot (67.). Fortan übernahmen die in Überzahl spielenden Morlauterer das Kommando und machten in der 85. Minute alles klar. Der gerade ins Spiel gekommene Bobby Edet erzielte mit seinem ersten Ballkontakt das 3:1.

Groß war nach der Partie die Enttäuschung bei Ralf Gimmy. „Wir haben das Spiel nicht angenommen und verdient verloren“, sagte der Mechtersheimer Coach, dessen Team die Gruppenphase auf dem dritten Tabellenplatz abschloss und in der Meisterrunde dabei sein wird. Morlautern muss in der Abstiegsrunde antreten.