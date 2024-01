Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die deutsche Nationalmannschaft begeistert weiter. Das hat Spaß gemacht. Im zweiten EM-Gruppenspiel landete das Team am Sonntagabend einen 34:25 (18:13)-Sieg gegen Mazedonien und steht nun bereits in der Hauptrunde.

So kann es weitergehen. Und auch in Berlin sangen die begeisterten Zuschauer „Oh, wie ist das schön“. Die Mannschaft spielte von Beginn an konzentriert, schnell, druckvoll. Sie baute rasch den