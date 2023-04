Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Nationalspielerin Amelie Berger hat mit der SG BBM Bietigheim den DHB-Pokal gewonnen. Nun wechselt die 21 Jahre alte Zweibrückerin zum deutschen Meister.

„Für mich der perfekte Abschluss meiner Zeit in Bietigheim“, freute sich Amelie Berger nach dem erfolgreichen Final Four in Stuttgart. Am Pokalsieg hatte sie ihren Anteil. Mit dem Treffer zum