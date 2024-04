Bayer 04 Leverkusen wird trotz des Titelgewinns – und möglicher weiterer in dieser Saison – langfristig keine Konkurrenz für den FC Bayern München werden.

Der Makel ist getilgt. Bayer 04 Leverkusen kann nun über „Vizekusen“ lächeln. Nun darf sich der Werksklub Meisterkusen nennen. Womöglich kommt am 25. Mai noch der DFB-Pokal-Sieg dazu und mit etwas Glück am 22. Mai der Triumph in der Europa-League. Dann kann sich Leverkusen getrost als Titelkusen feiern lassen.

Die erste deutsche Meisterschaft für Bayer Leverkusen ist ein völlig verdienter Titelgewinn. Und er ist kein Zufall. Trainer Xabi Alonso hat eine Mannschaft geformt, über die er sich zuvor ganz genau seine Gedanken gemacht hatte. Er hat nicht irgendwelche Stars gekauft und jeden Samstag ein teures Starensemble einfach kicken lassen. Wie so etwas enden kann, zeigt Paris Saint-Germain. Dieses Desaster wollte Alonso nicht erleben. Er und Sportdirektor Simon Rolfes, der im Hintergrund erstklassige Arbeit leistet, lockten Spieler wie Jonas Hofmann, Victor Boniface oder Alejandro Grimaldo zu Bayer. Das waren alles klar durchdachte Personalien. Alonso und Rolfes waren überzeugt, dass alle zusammen eine gute Mannschaft bilden werden.

Alle folgen bedingungslos dem Alonso-Projekt

Alsono hat sie alle ein Stück besser gemacht. Er hat einen deutschen Meister geformt. Alonso hat seine Überzeugung auf den ganzen Klub übertragen. Wichtig war, dass sich alle auf das Experiment bedingungslos eingelassen haben. Sie glaubten daran. Das war die Basis für diese Erfolgsgeschichte. Sie glaubten auch daran, als es Momente gab, in denen es stockte. Aber mit diesem Selbstbewusstsein wurden Zweifel beiseite gewischt.

Bayer Leverkusen hat ein neues Selbstverständnis. Aus der grauen Maus, dem Werksklub, ist für den Moment eine attraktive Adresse geworden. Dort wird der schönste Fußball gespielt.

Die kommende Saison wird aber ein Gradmesser: ob es dann auch auf der größten internationalen Vereinsbühne, der Champions League, so unbeschwert weitergeht? Es wird Rückschläge geben – keine Frage. Dann, wenn der Alltag einkehrt, wird sich zeigen, wie gefestigt das Projekt Leverkusen ist.

Deutscher Meister ist der TSV Bayer 04 Leverkusen seit 14. April, die Meisterschale bekommt der Verein am letzten Spieltag überreicht. Foto: Federico Gambarini/dpa

Den größten Rückschlag wird es jedoch geben, wenn Alonso Leverkusen verlässt. Es steckt zweifellos viel Potenzial in diesem Verein. Aber Alonso weiß, dass Bayer Leverkusen nicht mit den klangvollen Vereinen wie Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool oder Bayern München auf lange Sicht mithalten kann. Deswegen werden diese Meisterschaft und die womöglich weiteren Titel nicht der Anfang einer Ära sein. Sie sind vielmehr eine willkommene und wohltuende Abwechslung.