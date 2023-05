Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Nationalspieler Djibril M´Bengue sind die Färöer ein wenig unterm Radar durchgeflogen, der Bundestrainer hat Respekt. Gleichwohl: Am Mittwoch (18.15 Uhr) in Kiel und am Samstag (20 Uhr) im Rückspiel wollen die deutschen Handballer die WM-Qualifikation schaffen.

„Der Handball dort ist sehr, sehr viel besser geworden“, sagte Alfred Gislason, „es wird extrem wichtig sein, dass wir konzentriert in diese Spiele gehen.“ Gislason,