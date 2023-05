Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr Spitzenspiel geht ja ar nicht. Erster gegen Erster, das gibt’s nur in der DEL.Doch mit dem 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) gegen die Eisbären Berlin verärgern die Adler Mannheim ihren Trainer. Dabei geht Pavel Gross sogar hohes Risiko – und wird dafür nicht belohnt.

Mit einem Sieg am Sonntagnachmittag wäre den Adlern das Heimrecht in einem eventuellen entscheidenden dritten Finalspiel jetzt schon sicher gewesen. Aber mal ehrlich, ergibt das in dieser