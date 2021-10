Ein Torfeuerwerk im Mitteldrittel bescherte den Adlern Mannheim am Freitagabend einen klaren Heimerfolg gegen die Augsburger Panther. Zur ersten Drittelpause hatte es noch 1:1 gestanden, zur zweiten schon 5:1 – und am Ende 7:1 (1:1, 4:0, 2:0). Damit feierten die Adler ihren fünften Sieg in Folge der Deutschen Eishockey-Liga.

Rückkehrer Wolf und Jubilar Dawes treffen

Dabei lag der Tabellenführer zunächst nach Payerls Treffer in Rückstand, doch Verteidiger Sinan Akdag glich aus der Halbdistanz mit seinem ersten Saisontor aus. Ein Shorthander – also Tor in Unterzahl – gab das Signal im furiosen Mittelabschnitt. Jordan Szwarz hatte dieses 2:1 besorgt, gefolgt vom besonderen Erfolgserlebnis des Jubilars. Nigel Dawes (36) bestritt sein 1000. Ligaspiel als Profi und krönte es nicht nur mit dem 3:1, sondern auch mit der tollen Vorlage für Joonas Lehtivuoris 4:1.

Und dann folgte der große Auftritt des Rückkehrers: David Wolf gelang in seinem allerersten Spiel nach sechsmonatiger Verletzungspause das schon vorentscheidende 5:1, sein harter Schuss in den Winkel saß. „Meine Reihe hat es mir einfach gemacht“, lobte Wolf seine angestammten Mitspieler Matthias Plachta und Andrew Desjardins. Im Schlussdrittel legten Mark Katic, der ebenfalls sein Comeback gefeiert hatte, und Borna Rendulic vor 8683 Zuschauern in der SAP-Arena nach.