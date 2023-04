Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was sagt man in einem solchen Fall? Dass der Gegner besser ist als sein Tabellenstand. Stimmt sogar im Fall der Nürnberg Ice Tigers, die die favorisierten Adler bei deren 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)-Erfolg am Montagabend doch lange ärgerten. Im Anflug ist derweil der letzte Mannheimer Neuzugang dieser Eishockey-Saison.

Und der lange gesuchte Mittelstürmer hat einen langen Weg hinter sich, spielte zuletzt in der multinationalen KHL für die Kunlun Red Stars aus Peking – allerdings jüngst nicht allzu produktiv