Die Adler Mannheim haben sich einmal mehr früh in die Sommerpause verabschiedet. Mit der erneut knappen 2:3-Niederlage bei den Eisbären ging die Viertelfinalserie mit letztlich doch klar an die Berliner. Wie geht es nun weiter? Die Zukunft zweier verdienter Spieler und des Trainers scheint offen.

Das 2:3 in Berlin war in diesem Play-off-Duell die vierte knappe Niederlage der Adler in Serie, doch trotzdem weiß man auch in Mannheim: „Wer sich in einer Best-of-seven-Serie durchsetzt, war