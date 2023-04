Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein Wochenende zum Vergessen für die Adler Mannheim. Nach der Heimniederlage gegen die Kölner Haie am Freitagabend unterlag das Team von Adler-Trainer Bill Stewart am Sonntag in Nürnberg gegen die Ice Tigers mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Der Hauptgrund dafür war die schwache Chancenverwertung.

Die Stürmer der Adler Mannheim dürften noch einige Nächte schlecht von Niklas Treutle träumen. Der Goalie der Nürnberg Ice Tigers brachte die Mannheimer zum Verzweifeln,