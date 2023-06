Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verglichen mit der Holterdiepolter-Notmission in der vergangenen Eishockey-Saison muss sich diese lange Vorbereitung für das ganz besondere Trainerteam der Adler Mannheim wie Luxus anfühlen – inklusive des Kurztrainingslager in der Schweiz, das die Mannschaft am Mittwoch antrat.

Das Besondere dieses Gespanns hinter der Bande bringt Klubchef Matthias Binder auf den Punkt: „Adler pur – mehr Identifikation geht gar nicht.“ Da ist Bill Stewart (64), der Meistermacher