Die Adler Mannheim legen im Kampf um das Viertelfinale in der Deutschen Eishockey-Liga vor. 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) siegten sie vor 11.202 Zuschauern in der SAP-Arena. Die Adler hätten das Spiel früher entscheiden können und mussten so in der Schlussphase zittern.

Direkt nach dem Schlusspfiff entluden sich auf dem Eis die Emotionen, gab es mehrere Paare auf dem Eis, die vor allem mit den Händen noch einmal Gesprächsbedarf andeuteten. Es war der Ausdruck