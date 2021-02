Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Keßler sowie Aufsichtsratssprecher Markus Merk, Martin Weimer und Fritz Fuchs aus dem bisherigen Gremium kandidieren bei der digitalen Jahreshauptversammlung des 1. FC Kaiserslautern e. V. am 26. Februar wieder. Außerdem haben Ehren- und Vereinsrat (satzungsgemäß ohne die Vorstände des e. V.) am Donnerstagabend in jedem Fall vier weitere Kandidaten zu den turnusmäßigen Aufsichtsratsneuwahlen zugelassen: Valentin Helou, Bernhard Koblischeck, Johannes B. Remy und Udo Zender. Das sagte Ehrenratsvorsitzender Michael Koll am Donnerstagabend auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Mit zwei weiteren Bewerbern stehen in den kommenden Tagen noch aufklärende Gespräche aus – zum Beispiel was die etwaige Haftung angeht. Koll betonte diesbezüglich die Fürsorgepflicht von Ehren- und Vereinsrat für die Kandidaten, was mögliche rechtliche Fragen betrifft.