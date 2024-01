Die Gedenkfeier für den im Alter von 78 Jahren verstorbenen Franz Beckenbauer in der Allianz Arena soll eine große Würdigung des früheren Weltklassespielers werden. Im Stadion des FC Bayern München gedenken am Freitag ab 15 Uhr Größen aus Politik und Sport des am 7. Januar verstorbenen Fußball-„Kaisers“.

Star-Tenor Jonas Kaufmann (54) wird zu Beginn die italienische Version von „Time to say Goodbye“ und insgesamt drei Lieder singen. Die Trauerfeier wird im Fernsehen breit übertragen. Unter anderen berichtet die ARD ab 15 Uhr live und in der ARD Mediathek. Das BR-Fernsehen überträgt ab 14.40 Uhr. Auch die TV-Sender RTL und ntv sind live dabei.

DAZN und Sky zeigen ebenfalls die Gedenkfeier in der Münchner Arena, in der bis zu 50.000 Besucher Platz finden könnten. Wegen spezieller Aufbauten reduziert sich das normale Fassungsvermögen von 75.000 Zuschauern. Kostenlose Tickets sind kurzfristig auch noch am Freitag direkt am Stadion zu bekommen.

Prominenz aus Politik und Sport

Viele Persönlichkeiten stehen auf der Gästeliste. Außer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder werden zahlreiche Wegbegleiter Beckenbauers dabei sein. Unter anderen werden von den 1974er Weltmeistern neben Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß noch Paul Breitner und Günter Netzer im Stadion Anteil nehmen. Auch außerhalb des Fußballs nehmen Prominente Abschied von Beckenbauer, so etwa Tennis-Idol Boris Becker oder die ehemaligen Skirennfahrer Christian Neureuther und Christa Kinshofer.