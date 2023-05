Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit die Fußball-WM nach Katar vergeben wurde, wird sie in Frage gestellt. Also seit über zehn Jahren. Mit einem Bericht im „Guardian“ im Februar hat die Kritik Auftrieb bekommen. Die 6500 Toten auf WM-Baustellen sind seither in aller Munde. Aber das ist alles andere als die Wahrheit. Der Aufschrei nach Boykott wird trotzdem lauter. Das irritiert.

„Beim Bau der Stadien für die Fußball-WM 2022 starben bislang 6500 Menschen.“ So stand das am Freitag in einem Text über die Kunstausstellung „Art Dubai“