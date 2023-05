Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besonders nach der Pause stark aufspielenden Würzburger Kickers hatte Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend nichts entgegenzusetzen. Beim 0:2 (0:0) am Main wirken die Roten Teufel in den zweiten 45 Minuten kraftlos. Es gelingt ihnen keine Entlastung mehr. Die Niederlage ist verdient. Das akzeptieren auch die FCK-Protagonisten.

Angenehmer Sommerabend, ideale Temperaturen in der Flyeralarm-Arena: Am Tag nach der Bekanntgabe, dass die 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in