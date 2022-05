Nach der besten Drittliga-Saison der Klub-Historie und einer sehr ordentlichen Leistung im Relegationshinspiel ist der Glaube der FCK-Fans an die Rückkehr ihres Vereins in die Zweite Bundesliga groß. Seit Monaten wird der 1. FC Kaiserslautern bei Heim- wie Auswärtsspielen extrem unterstützt. So verwundert es nicht, dass sich auch am Sonntagabend beim letzten Training auf dem Betzenberg vor der Abreise nach Dresden etwa 1000 Anhänger im Stadion versammelten, um die Übungseinheit des Teams zu begleiten.

Im Vorfeld rief das FCK-Fanbündnis unter dem Motto „Für den Aufstieg“ zu der Aktion auf. Unter lauten Fangesängen bereiteten sich die Roten Teufel auf die entscheidende Partie am Dienstag (20.30 Uhr) in Dresden vor. Das Team fliegt am Montag nach Sachsen.