Frauenfußball-Zweitligist 1. FFC Niederkirchen muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Mannschaft kassierte am Sonntag eine 0:5 (0:1)-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II – obwohl sie fast die ganze Spielzeit über in Überzahl agierte.

Zu Beginn des Spiels ist sie noch ein Stück größer geworden, die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg für den 1. FFC Niederkirchen. In der 6. Minute sah Gästetorhüterin Laura Dick nach einem Foul kurz vor der Strafraumgrenze an Kristin Götz die Rote Karte. Doch am Ende mussten sich die Niederkirchenerinnen trotz der Überzahl mit 0:5 geschlagen geben.

Gäste drehen auf

Nach präziser Flanke von Selina Vobian traf Vanessa Leimenstoll mit einem Kopfball zum 1:0 für die Gäste. Bis zur 55. Minute durften die Gastgeberinnen noch auf einen Punktgewinn hoffen, aber danach spielten die Hoffenheimer so, als hätten sie selbst eine numerische Überlegenheit und trafen noch viermal gegen den immer mehr abbauenden FFC, bei dem auch die Umstellung des Systems auf zwei Spitzen nichts bewirkte. Mit einem Punkt aus sieben Spielen belegt der 1. FFC Niederkirchen den letzten Tabellenplatz.