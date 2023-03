Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch rascher hat in der vergangenen Woche allenfalls das Wetter gewechselt. Fast genauso so flott vollzieht sich der Stimmungswandel bei Drittligist 1. FC Saarbrücken. Mit dem 3:0 (2:0)-Sieg über Rot-Weiß Essen ist die Zuversicht zurückgekehrt.

Dave Gnaase galt so ein bisschen als Pflegefall. Im Sommer 2021 aus der Uerdinger Insolvenzmasse herausgelöst, war der an der Saar mit viel Vorschusslorbeer ausgestattete Schwabe nicht so recht