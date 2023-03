Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Noch eine Bitte an den lieben Herrn da oben: Es reicht“: Lukas Kwasniok scherzt bekanntlich gerne. Den Trainer des Drittligisten 1. FC Saarbrücken plagen allerdings ernsthafte Sorgen vor der Reise in die Bayern-Metropole: Der FCS gastiert in München am Sonntag (13 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching.

Als Appell an die mutmaßlich höchste Instanz hat Kwasniok am Freitag die Befürchtung verkleidet, das Pech könnte sich noch dicker an den Stiefeln der Blau-Schwarzen ballen.