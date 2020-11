Immerhin ein Punkt: Es war aber mehr drin für Drittliga-Tabellenführer 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend im Münchner Olympiastadion. Beim 1:1 (1:0) bei Türkgücü München kontrollierten die Gäste die Partie weitgehend. Dank des Punktes geht der FCS nun auch als Spitzenreiter ins Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Wer auf Wolke sieben Fußball spielt – wie es die Saarländer seit Wochen tun –, dem gelingen plötzlich auch die unglaublichsten Dinge. So wie am Dienstagabend Markus Mendler. Dem glückte doch glatt ein Treffer mit dem Kopf – beinahe unfassbar, weil seltener zu sehen als Schneetreiben zu Ostern. Alles andere als ungewöhnlich hingegen: Die Maßflanke hatte Nicklas Shipnoski geliefert. Der glänzt bekanntlich seit Saisonbeginn als Vorarbeiter ebenso wie als Vollstrecker.

Eine Rarität

Mendlers Kopfball-Rarität bescherte dem FCS den Ausgleich. Der Tabellenführer hatte im Olympiastadion arg schläfrig begonnen und schon in Minute acht das 0:1 kassiert. Türkgücü-Kapitän Sercan Sararer hatte nach einem Befreiungsschlag aus der Abwehr Stürmer Mounir Bouziane in Szene gesetzt. Der traf zwar den Ball nicht richtig, doch erwies sich das als Glücksfall. Die Kugel kullerte am machtlosen Daniel Batz vorbei ins Tor.

Das anschließende Torgedudel war offenbar der Weckruf: Das wollten die Saarbrücker wahrlich nicht noch mal hören. Als dann hinter der Tribüne noch ein kleines Feuerwerk bollerte und krachte, waren die Gäste erst recht in Schwung gekommen. Sie rissen die Kontrolle an sich.

Zählbares sprang zunächst nicht heraus. Pech, dass Sebastian Jacobs Schuss in der 37. Minute an den Pfosten krachte. Nach dem Ausgleich wollten die Blau-Schwarzen mehr, fanden aber die Lücke nicht.

So spielten sie

Türkgücü München: Vollath - Sorge, Berzel, Stangl - Kusic, Erhardt, Gorzel (45. Tosun/89. Alkan), Fischer - Sararer - Bouziane (46. Gabriele), Sliskovic

1. FC Saarbrücken: Batz - Jänicke (69. Froese), Barylla, Sverko, Müller - Zellner, Zeitz - Shipnoski (83. Breitenbach), Deville, Mendler (76. Perdedaj) - Jacob

Tore: 1:0 Bouziane (8.), 1:1 Mendler (61.) - Gelbe Karten: Gorzel (3), Sararer (6), Berzel (7) - Jänicke (2), Müller (3), Perdedaj - Beste Spieler: Sararer, Berzel - Zeitz, Sverko, Müller - Schiedsrichter: Mitja Stegemann (Bonn).