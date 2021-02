Befreiungsschlag? Zumindest Grund für Zuversicht: Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg bei der SpVgg Unterhaching die arg magere Winter-Bilanz aufpoliert. Eine starke Halbzeit und ein überragender Torwart genügten für den Dreier in der bayerischen Landeshauptstadt.

Daniel Batz hat kürzlich seine Kollegen via Medien aber mal richtig gerüffelt. Hat mehr Konzentration und Konsequenz, dafür weniger Schlendrian gefordert. Wenn nun beim Aufsteiger gern mal einer den Mund aufreißen darf, dann die Nummer eins. Stünde der 30-Jährige nicht im Saar-Kasten, der zählbare Ertrag seit Mitte November wäre noch spärlicher ausgefallen. Nach nur einem Sieg beim Schlusslicht FC Magdeburg und neun Punkten aus den jüngsten elf Partien hat das Team von Trainer Lukas Kwasniok wieder einmal einen Sieg bejubeln dürfen. Nicht zuletzt dank Batz, der alles wegschnappte, was die Hachinger abzusondern hatten.

Und das war nicht wenig: Die größten von vielen dicken Chancen vereitelte Batz, als er Schüsse des mächtig Wind entfachenden Niclas Anspach mal aus der rechten (65.), mal aus der linken Ecke (73.) kratzte. In Minute 65 war Batz sogar einmal machtlos. Felix Göttlichers Kopfballtreffer nach Ecke aber war ein Foul vorausgegangen.

Gäste vorm Wechsel noch hoch überlegen

Gegen Ende hin geriet das FCS-Tor unter Dauerbeschuss. Damit einher gehendes Zittern hätten die Gäste allerdings dem Anhang und sich selbst leicht ersparen können. So fest, wie Sebastian Jacob und Co. die Zügel vor dem Wechsel in Händen hielten, hätten sie – wie so oft – den Sieg längst eintüten müssen. Auch wenn er genügte, so war der nur eine Treffer viel zu dürftig. Julian Günther Schmidt hatte abgestaubt (29.), nachdem in Folge einer Ecke Nicklas Shipnoski an die Latte gedonnert hatte.

So spielten sie

SpVgg Unterhaching: Coppens - Schwabl, Göttlicher, Robert Müller, Dombrowka - Ehlich (60. Hufnagel), Grauschopf (46. Anspach) - Heinrich, Marseiler, Greger - Stroh-Engel

1. FC Saarbrücken: Batz - Perdedaj, Barylla, Uaferro, Breitenbach - Jänicke (88. Gouras), Kerber, Günther-Schmidt (73. Deville) - Golley (65. Froese), Jacob (88. Bösel), Shipnoski (88. Mendler)

Tor: 0:1 Günther-Schmidt (29.) - Gelbe Karten: Schwabl (6), Greger (5) - Uaferro (5) - Beste Spieler: Anspach - Batz, Barylla - Schiedsrichter: Braun (Wuppertal).