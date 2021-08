Wenn das auch noch die Fans hätten bejubeln dürfen – das neue Ludwigsparkstadion hätte wohl ein paar Kratzer abgekriegt: Drittliga-Neuling 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag mit einem 2:1 (0:0) über die SpVgg Unterhaching den dritten Heimsieg gefeiert und sich auf Platz zwei gehievt. Sebastian Jacob gab das Goldköpfchen.

Irre. Lukas Kwasniok hatte 90 plus zwei Minuten lang im Polo-Shirt den frischen Temperaturen getrotzt. In Nachspielminute drei aber sprang er auf und stob übers Feld. Coaching-Zone? Spielte keine Rolle mehr. Der vorzüglich leitende Schiri Thorben Siewer ersparte sich, die Partie noch mal anzupfeifen. Kurzarm? Egal. Kwasniok war's wohl nicht nur ums Herz warm geworden. Jedenfalls durfte der Saarbrücker Coach dem schwarzblauen Knäuel entgegensprinten, das an der Eckfahne jenseits der Reservebank herumhüpfte. Gerade hatte Sebastian Jacob Goldköpfchen gespielt.

Robert Müller kam nicht hoch, weitere Hachinger guckten nur staunend zu, wie Jacob exakt an der Fünfmeterraumlinie den Ball per Kopf ins Tor wuchtete. Die Maßflanke serviert hatte Lukas Schleimer, den die Saarländer eben erst auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg losgeeist hatten. Schleimer reichten 15 Minuten Spielzeit, um zum wertvollsten Akteur des Sonntags zu avancieren. Er war’s auch, der in Minute 79 den Ausgleich vorbereitet hatte. Da hatte er den ebenfalls eingewechselten Marcus Mendler in Szene gesetzt. „Ich sehe, wie der ,Schleimi’ super durchsteckt – und habe den Ball auch ganz gut getroffen“, stapelte Mendler im Rückblick auf seinen Volleyabschluss tief.

„Aufgabe erfüllt“

Kwasnioks Kommentar zur Vorstellung Schleimers: „Aufgabe erfüllt“, so der Coach lapidar, der zuvor aber die Mannschaft über den grünen Klee gelobt hatte. „Klasse, was die da zelebriert hat.“ Insofern, als das Team dauerhaft Druck ausgeübt habe, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren.

Eine Halbzeit lang war die Partie Dritter gegen Zweiter dahingeplätschert. „Schlampig“ nannte Hachings Coach Arie van Lent die Darbietung seiner Truppe, die im letzten Drittel zu wenig Konsequenz gezeigt hatte. „Dann fällt aus dem Nichts das 0:1“, bezeichnete Kwasniok den Treffer Felix Schröters eher als Überraschungsei an. Dann aber brach die „Crunch-Time“ an, von der Kwasniok so gern spricht. „Die entscheidende Phase so ab der 60. Minute.“ Stimmt, rechtzeitig zur Crunch-Time war die FCS-Equipe plötzlich hellwach. Schleimer debütierte, schlug ein – Mendler und Jacob sicherten den dritten Heimsieg in der Noch-Baustelle Ludwigspark.

Nach der bitteren späten Pille hockte Gästekeeper Nico Mantl minutenlang konsterniert am Torpfosten. Aus der Jubeltraube lösten sich Trostspender. Nacheinander kamen nicht etwa Teamkameraden, sondern Kwasniok, Steven Zellner - und Goldköpfchen Jacob zu ihm. Schöne Geste der Sieger.

So spielten sie

1. FC Saarbrücken: Batz - Bösel, Zellner, Sverko, Mario Müller - Zeitz - Jänicke (65. Mendler), Golley (75. Schleimer), Deville (46. Froese), Shipnoski - Jacob

SpVgg Unterhaching: Mantl - Schwabl, Robert Müller, Greger, Dombrowka (65. Stierlin) - Fuchs, Grauschopf - Heinrich, Hufnagel, Marseiler (55. Felix Schröter) - Hasenhüttl (55. Stroh-Engel)

Tore: 0:1 Schröter (60.), 1:1 Mendler (79.), 2:1 Jacob (90.+3) - Gelbe Karten: Shipnoski (2), Golley (2), Bösel (2) - Hufnagel (2), Dombrowka, Heinrich - Beste Spieler: Schleimer, Zellner, Batz - Grauschopf, Heinrich - Zuschauer: keine - Schiedsrichter: Siewer (Olpe).