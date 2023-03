Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klare Sache – aber erst in Halbzeit zwei: Mit 5:1 (2:1) hat Drittligist 1. FC Saarbrücken am Montagabend bei Türkgücü München gewonnen. Die Saarländer landeten in beiden Halbzeiten je einen Doppelschlag. Dabei hatte die Elf von Trainer Uwe Koschinat erneut recht pomadig begonnen. Erst ab Minute 54 ging die Post ab im Olympiastadion.

Zum Ende hin brach die abstiegs- und insolvenzbedrohte Türkgücü-Elf auseinander. Schön anzuschauen hingegen, was das Team um Kapitän Manuel Zeitz mit beruhigender