Der SC Magdeburg findet einen schnellen Ersatz für Handball-Keeper Nikola Portner. Ein Schwede kommt dafür aus seinem Ruhestand und steht den Elbestädtern beim Pokal-Finalturnier zur Verfügung.

Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat zügig auf die Sperre von Torhüter Nikola Portner reagiert und unmittelbar vor dem Pokalwochenende Mikael Aggefors verpflichtet.

Der 39 Jahre alte Schwede wechselt mit sofortiger Wirkung zum Champions-League-Sieger und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der deutsche Handball-Meister mitteilte.

Aggefors hatte seine aktive Karriere eigentlich im Sommer 2023 bereits beendet, um Torwarttrainer in seiner Heimat zu werden. Der blitzschnelle Transfer war aus Magdeburger Sicht nun nötig, weil Stammtorhüter Nikola Portner nach einem positiven Dopingtest vorläufig suspendiert wurde. Laut Nationaler Anti-Doping-Agentur wurden bei dem Schweizer Methamphetamine nachgewiesen.

«Für uns ist es ein glücklicher Umstand, in dieser schwierigen Phase und in so kurzer Zeit einen namhaften Keeper wie Mikael verpflichten zu können, der zudem für alle Wettbewerbe spielberechtigt ist. Wir hoffen nun, dass wir ihn schnellstmöglich integrieren können und er uns schon am Wochenende helfen kann, Sergey (Hernandez) zu unterstützen», äußerte Trainer Bennet Wiegert in einer Vereinsmitteilung.

Den Magdeburgern stehen im ersten Pokal-Halbfinale gegen die Füchse Berlin am Samstag (16.10 Uhr/ARD und Dyn) damit wieder zwei erfahrene Torhüter zur Verfügung. Aggefors gewann mit der Nationalmannschaft 2021 WM-Silber. Zudem feierte er mehrere nationale Meistertitel.