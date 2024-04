Auf dem Weg nach Paris testen die deutschen Handballer im Mai gegen Schweden. Der Bundestrainer beruft 18 Spieler für den Lehrgang und das Revanche-Duell mit dem EM-Dritten.

Dortmund (dpa) - Mit einem Neuling und drei Rückkehrern starten Deutschlands Handballer Anfang Mai in die Olympia-Vorbereitung. Bundestrainer Alfred Gislason berief erstmals den 20 Jahre alten Rückraumspieler Marko Grgic vom Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach in das 18-köpfige DHB-Aufgebot für das Test-Länderspiel gegen den EM-Dritten Schweden am 12. Mai in Vaxjö.

«Die Nominierung ist Lohn für seine tolle erste Saison in der Bundesliga und auch ein Kompliment für die Arbeit des ThSV Eisenach», sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder dabei ist Rechtsaußen Tim Hornke vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg. Auch Rückraumspieler Kai Häfner und Kreisläufer Justus Fischer kehren nach ihrem verletzungsbedingten Ausfall bei der erfolgreichen Olympia-Qualifikation im März zurück.

Vor der Neuauflage des kleinen Finales der diesjährigen Europameisterschaft, das die deutsche Mannschaft mit 31:34 verloren hatte, zieht Gislason den Kader bereits ab dem 6. Mai zu einem Trainingslehrgang in Kopenhagen zusammen. Möglich wurde die zusätzliche Maßnahme durch die direkte Qualifikation für die WM 2025, wodurch die in der zweiten Mai-Woche angesetzten Playoff-Spiele umgangen werden.

«Das olympische Handballturnier ist bereits in unseren Köpfen, aber wir setzen auch erste über diesen Höhepunkt hinausweisende Impulse. Und dabei ist ein Auswärtsspiel bei einem Top-Team wie Schweden die passende sportliche Herausforderung», sagte Kromer.