Ein Treffer genügt Real zum Sieg gegen Mallorca. Ein deutscher Nationalspieler darf diesmal zuschauen und sich für die Champions League schonen.

Palma de Mallorca (dpa) - Real Madrid hat seine Pflichtaufgabe in der spanischen Fußball-Meisterschaft gelöst und strebt nach einem knappen Erfolg bei RCD Mallorca dem nächsten Meistertitel entgegen.

Beim 1:0 (0:0)-Erfolg gelang dem Franzosen Aurélien Tchouaméni in der 48. Minute mit einem Distanzschuss der Siegtreffer. Real-Trainer Carlo Ancelotti bot den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung auf, DFB-Rückkehrer Toni Kroos bekam dagegen eine Pause. Der Mittelfeldlenker ist mit Spaniens Rekordmeister am Mittwoch schon wieder in der Champions League gefordert. Dann steht nach dem 3:3 gegen Manchester City das Viertelfinal-Rückspiel beim englischen Champion an.

Weiterhin acht Punkte hinter Real liegt der FC Barcelona nach dem 1:0 (1:0) beim FC Cadiz. Der Portugiese João Félix sorgte mit einem Fallrückzieher in der 37. Minute für die Entscheidung. Barcelona kann am Dienstag gegen Paris Saint-Germain nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel das Halbfinale der Champions League erreichen.

Atlético Madrid siegte vor dem Gastspiel bei Borussia Dortmund am Dienstag daheim 3:1 gegen den FC Girona und liegt nun noch vier Punkte hinter dem Tabellen-Dritten aus Katalonien.