Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Morlautern sammelt mit dem 2:1 gegen Dudenhofen Big Points im Oberliga-Abstiegskampf. In der Spitzengruppe liegt Gonsenheim nach dem 5:2-Sieg in Ludwigshafen nur noch einen Punkt hinter Worms auf Rang drei. Der FKP spielt erst am Sonntag.

SV MORLAUTERN - FV DUDENHOFEN 2:1

Ein wichtiger Sieg im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Oberliga ist dem SV Morlautern gelungen. Die Westpfälzer setzten sich