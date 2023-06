Im Endspiel des DFB-Pokals stehen sich am Samstag Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gegenüber. 20 Uhr ist Anpfiff. Etwa 80.000 Frankfurt-Fans werden in der Hauptstadt erwartet. Viele von ihnen feiern dort bereits am Mittag auf dem Breitscheidplatz, bevor es zum Stadion geht. Sportredakteur Sven Wenzel ist vor Ort und beschreibt die Stimmung als sehr friedlich.

Nähere Infos zum DFB-Pokalfinale gibt’s hier.