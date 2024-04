Heidenheims Top-Scorer spielt in der Bundesliga groß auf. Zu einem Lehrgang der Nationalmannschaft durfte er auch schon reisen. Die EM ist laut Beste selbst aber weiter kein großes Thema.

Heidenheim (dpa) - Sollte Jan-Niklas Beste vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim seine Form beibehalten und für die Fußball-Europameisterschaft nominiert werden, müsste er seine Reisepläne für diesen Zeitraum ändern.

«Ich hatte meinen Urlaub tatsächlich aber schon etwas länger gebucht. Natürlich kann man den dann auch noch stornieren, sollte es so weit kommen», sagte der beste Scorer der Heidenheimer in einem «Sky»-Interview.

Beim zurückliegenden Lehrgang von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde der 25 Jahre alte Offensivspieler als erster FCH-Profi zwar eingeladen. Verletzungsbedingt musste er aber kurzfristig wieder abreisen. «Man hat ja auch bei den beiden Länderspielen gesehen, wie gut es war, wie gut das harmoniert hat. Von daher bin ich auch der Letzte, der irgendwelche Ansprüche hat oder stellt. So bin ich nicht, so will ich auch nicht sein», sagte Beste.

Beste träumt von der europäischen Bühne

An seinen Club ist er noch bis 2025 gebunden. «Aktuell gibt es ja auch keinen Grund, sich irgendwie groß den Kopf über andere Dinge zu zerbrechen», sagte er. Zuletzt überraschte der FCH mit einem 3:2-Erfolg gegen den deutschen Meister FC Bayern München.

Dennoch träumt auch Beste von der europäischen Bühne. «Ich glaube, jeder Spieler hat Ambitionen, international zu spielen, wenn man eine Möglichkeit hat. Da brauche ich auch nicht groß drum herumzureden. Aktuell beschäftige ich mich persönlich gar nicht mit einem anderen Club, sondern bin hier sehr, sehr glücklich in dem Umfeld», so Beste, der im Juli 2022 von Werder Bremen zum FCH gekommen war.