West Ham muss gegen Leverkusen ein 0:2 aus dem Hinspiel aufholen. Einen Tag vor der Partie in London spricht Trainer Moyes über die mögliche Rückkehr seines besten Torschützen.

Leverkusen (dpa) - West Ham United hofft im Viertelfinalrückspiel der Europa League gegen den deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen auf die Rückkehr von Toptorjäger Jarrod Bowen.

«Jeder weiß, was Jarrod für uns getan hat, und wenn er zurück ist, wird das uns und dem Publikum einen großen Auftrieb geben», sagte Trainer David Moyes. Bowen, der beim Leverkusener 2:0-Sieg im Hinspiel noch verletzungsbedingt gefehlt hatte, trainierte wieder mit den Londonern.

Ob der 27 Jahre alte englische Nationalspieler gegen Bayer 04 an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) auflaufen kann, entscheidet sich laut Moyes kurzfristig. In 31 Saisonspielen in der Premier League hat Bowen 15 Tore für West Ham erzielt.

Moyes hält Leverkusen für «eine der besten Mannschaften in Europa». Zur deutschen Meisterschaft der Rheinländer sagte der 60-Jährige: «Es ist eine enorme Leistung, die Liga zu gewinnen, also Glückwunsch an sie.»