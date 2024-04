Im Kampf um einen Europapokalplatz muss der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga ohne den verletzten Mittelfeldakteur Rexhbecaj auskommen. Der 26-Jährige versucht, den Blick nach vorne zu richten.

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg muss für den Rest dieser Saison in der Fußball-Bundesliga auf Ersatzkapitän Elvis Rexhbecaj verzichten.

Der 26-Jährige, der das Team beim 1:1 gegen seinen Ex-Club 1. FC Köln als Kapitän angeführt hatte, muss wegen eines im Spiel erlittenen Mittelfußbruchs operiert werden. «Das ist eine bittere Diagnose für Elvis und unser Team», sagte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Mitteilung.

Mittelfeldspieler Rexhbecaj kam in dieser Saison 25-mal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal für die bayerischen Schwaben zum Einsatz. In der Rückrundentabelle belegen die Fuggerstädter mit 18 Punkten den vierten Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende geht es für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup mit einem Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim weiter.