Nach dem 5:0 gegen Werder Bremen feierten Leverkusens Spieler und Fans die deutsche Meisterschaft ausgiebig. Nun stehen auch der Termin und der Ort für die offizielle Meisterfeier fest.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens offizielle Meisterfeier findet am 26. Mai statt. Die große Party mit Meisterschale und möglichen weiteren Trophäen soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dann in der BayArena steigen. Am Abend zuvor bestreitet Bayer 04 das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Partie am Samstagabend ist gleichbedeutend mit der letzten von drei möglichen Titelchancen für den Werksclub in dieser Saison.

Drei Tage vor dem Pokal-Endspiel findet in Dublin das Europa-League-Finale statt. Leverkusen steht in dem Wettbewerb im Viertelfinale und geht nach einem 2:0 im Hinspiel an diesem Donnerstag als Favorit ins Rückspiel gegen West Ham United.

Die Meisterschale erhält das Team von Trainer Xabi Alonso nach dem 34. Spieltag. Am 18. Mai empfängt Bayer 04 zum Abschluss der Bundesliga-Saison den FC Augsburg im heimischen Stadion. Anschließend wollen die Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Marc Lenz und Steffen Merkel, der Mannschaft die Meisterschale überreichen. Leverkusen hatte mit einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt gemacht.