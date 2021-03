< zurück

"Zeitung lesen macht fit" in berufsbildenden Schulen

Das medienpädagogische Projekt "Zeitung lesen macht fit" haben wir speziell für berufsbildende Schulformen entwickelt. Es richtet sich sowohl an Vollzeitschüler als auch an Schüler, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen. Unser Projekt ergänzt den Unterricht und zielt darauf ab, die Allgemeinbildung sowie die Lese- und Sprachkompetenz der Schüler zu stärken.

Unser Angebot für Lehrkräfte mit zwei Projektlaufzeiten zur Auswahl:

Zum Testen: 1-Monatsprojekt "Zeitung lesen macht fit" ab September 2020

Für den langen Effekt - das Langzeitprojekt. Dauer: frei wählbar, mindestens zwei Monate. Maximal 11 Monate

im Langzeitprojekt: Möglichkeit, am Online-Allgemeinwissenstest teilzunehmen. Alle 14 Tage erhalten die Teilnehmer zwischen 7 und 10 Allgemeinwissensfragen, die sich bequem online beantworten. Ihren Wissensfortschritt können sie dann auch direkt nachverfolgen.

Zeitungslieferung im Klassensatz oder nach Hause

Begleitmaterial zum Projekt zum kostenlosen Download

Kostenlos und unverbindlich

Zur Teilnahme am Projekt einfach anmelden mit Schule, Lehrkraft, Klasse/Schüleranzahl unter azubiprojekt@rheinpfalz.de oder direkt online hier.

Begleitmaterial

Das >>Begleitmaterial haben wir gemeinsam mit Lehrkräften aus der Pfalz entwickelt. Es gliedert sich in zwei Bereiche:

Informationsblätter für Lehrkräfte und Schüler (Aufbau der Zeitung, Häufig gestellte Fragen, journalistische Darstellungsformen)

Übungen für Schüler

Damit Sie das Material nutzen können, müssen Sie sich zunächst registrieren.

Hinweise zur Registrierung

Das Begleitmaterial befindet sich auf der Internetpräsenz unseres Projekts "Lesen!". Hier müssen Sie sich zunächst registrieren. Vorher sehen Sie die Inhalte dieser Seite nur eingeschränkt. Hier eine kleine Anleitung, wie Sie Zugang zum gesamten Schulbereich erhalten:

Oben links sehen Sie das Fenster Mein Zugang . Darunter finden Sie Jetzt registrieren . Klicken Sie auf Jetzt registrieren und anschließend auf Kostenlose Registrierung für Lehrer weiterführender Schulen. Sie können nun die Maske ausfüllen und sich ein Passwort zuweisen. Klicken Sie danach auf Konto erstellen .

Sie erhalten nun eine E-Mail mit einem Link, den Sie bestätigen müssen. Anschließend können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort einloggen.

>> Hier geht es zum Begleitmaterial.





