Der Musiker Xavier Naidoo hat sich bereits in der Vergangenheit als Anhänger von Verschwörungstheorien geoutet. Am Montag war es wieder soweit: Über den Kurznachrichtendienst Telegram verkündete er, die Erde sei kein Globus. Dazu schrieb er: „Die Wahrheit kommt nie so gut an. Ich habe Geduld.“ Er bezog sich damit offenbar auf die „Flat-Earth-Society“, nach der die Erde eine Scheibe sei. Sonne und Mond sind laut dieser Theorie nicht weit von der Erde entfernt, sondern ganz nah und sehr klein.

In einem weiteren Post erklärte der 48-Jährige, es gebe gar keinen Weltraum. Aliens seien nicht außerirdische, sondern unterirdische Wesen: „Es sind Dämonen und Gefallene. Lasst euch nicht den nächsten Bären aufbinden.“ Den Post beendete er mit drei Herzen in Schwarz-Weiß-Rot, den Farben des Deutschen Kaiserreiches.

Schon seit Jahren verbreitet Naidoo eifrig Verschwörungstheorien im Internet. Im März hatte RTL ihn nach rassistischen Liedzeilen aus der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury geworfen. Erst vor wenigen Tagen hatte Naidoo das Coronavirus als Waffe der Regierung bezeichnet, mit der „die Alten“ gezielt umgebracht werden sollen.