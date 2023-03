Ein Meer an Rollern, es wird gehupt und manchmal wird es auch eng. Wer schon mal in Südostasien unterwegs war, weiß, dass motorisierte Zweiräder hier weit verbreitet sind. Auch auf Indonesiens Urlaubsinsel Bali zwängen sich Tausende Motorräder und -roller durch die Straßen der größeren Städte. Manche Fahrer sind ohne Helm unterwegs, manche fahren in Schlappen und T-Shirts, einige haben gar keinen Führerschein. Viele Touristen mieten gerne eines der kostengünstigen Gefährte. In Urlaubslaune kommt es vor, dass sie es mit den Regeln und geeigneter Kleidung nicht so eng sehen oder sogar alkoholisiert durch die Gegend brettern. Dabei gefährden sie sich selbst und andere – vor allem weil sie den chaotischen Verkehr nicht gewöhnt sind.

Laut eines BBC-Berichts hat die lokale Polizei Ende Februar und Anfang März innerhalb weniger Tage Verkehrsdelikte von mehr als 170 Ausländern verzeichnet. Einige Touristen sollen dabei sogar gefälschte Nummernschilder verwendet haben. Die Urlauber würden sich „schlecht benehmen“, wird Gouverneur Wayan Koster von der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Deswegen will der Gouverneur ausländischen Touristen die Nutzung von Motorrädern noch in diesem Jahr verbieten. Er will, dass Touristen künftig nur noch Autos mieten dürfen und auch hier nur solche, die über Reisebüros bereitgestellt werden. Auf diese Weise sollen gewisse Standards erfüllt werden, „um einen qualitativ hochwertigen und würdevollen Tourismus zu gewährleisten“, wie er sagte.bba