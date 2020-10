Sarah Wiener: Hartnäckiger Husten durch Corona-Infektion

Die deutsch-österreichische Köchin und Grünen-Politikerin Sarah Wiener ist an Covid-19 erkrankt. Ihr gehe es leider nicht so gut, teilte die 58-Jährige auf Facebook mit. „Ich bin sehr schnell erschöpft und habe einen hartnäckigen Husten.“ Sie sei aber zu Hause und hoffe, dass es ihr bald besser gehe. Die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen hält Wiener für richtig. „Wenn ihr mich fragt: sie machen Sinn und ich hoffe, es bewirkt auch das Richtige.“ Sie selbst habe alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten, keine Partys oder große Treffen besucht. Obwohl sie zudem keine Vorerkrankungen habe und abseits vom Arbeitsstress ein „ziemlich gesundes Leben“ führe, sei sie und nun doch an Covid erkrankt.

Guido Cantz: Bundeskanzlerin Merkel auf der Wunschliste

„Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz würde gerne mal Kanzlerin Angela Merkel oder Fußball-Bundestrainer Joachim Löw für seine Sendung reinlegen. „Weil immer interessant ist, wie die Leute so sind, wenn sie nicht wissen, dass eine Kamera läuft“, sagte der49-Jährige. Und da gelte eben: Je prominenter, desto besser. „Ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse von ,Verstehen Sie Spaß?’, dass die Leute das wissen wollen.“ Auch die Moderatoren Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Musiker Dieter Bohlen stünden auf seiner Wunschliste.

Iris Berben: Nachrichten belasten mich sehr

Schauspielerin Iris Berben leidet unter der angespannten Corona-Lage. „Mich belastet es extrem, in den täglichen Nachrichten zu sehen, wie die Führungen mancher Länder mit diesem Virus umgehen, was es mit unserer Gesellschaft und unserem Zusammenleben macht und die Welt spaltet. Es gibt gerade viele Gründe, um in Sorge zu sein“, sagte Berben. Wenig Verständnis hat die 70-Jährige für Menschen, die die Schutzmaßnahmen für überzogen halten. „Wir sind ja da, wo wir im Moment sind, weil wir uns so diszipliniert verhalten haben. Ich bin jemand, der vertraut – sowohl unserer Politik als auch unseren Virologen und auch den Ärzten und allen anderen, die sich in verantwortlichen Positionen befinden.“