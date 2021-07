Knapp überzogen: Nach mehr als 300 Jahren Leihe hat die Bibliothek der Kathedrale von Sheffield ein überfälliges Buch zurückerhalten. Vizedekan Keith Farrow erhielt eine E-Mail von der Patentochter einer kürzlich verstorbenen Frau aus Südwales, wie britische Medien am Wochenende berichteten. Diese habe in ihrem Testament Anweisungen zur Rückgabe des Buches hinterlassen.

Das Buch „The Faith and Practice of a Church of England Man. A Treatise for the laity“ wurde laut den Berichten erstmals 1688 veröffentlicht. Es enthalte Predigten damals führender Kirchenmänner und Essays über korrektes Verhalten. Im Inneren befinde sich die Inschrift: „Dieses Buch gehört der Leihbibliothek in Sheffield Church, 1709“. Farrow sagte scherzhaft, mit der Überziehungsgebühr ließe sich womöglich ein neues Dach für die Kathedrale finanzieren.