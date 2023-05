Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei der reichsten Menschen der Welt liefern sich ein bizarres Rennen im Weltraum. Dabei gäbe es auf der Erde genügend Probleme zu lösen.

So cool Jeff Bezos auch tun mag – er ist es nicht. Seine Bemerkung, es gebe keinen Wettstreit der Superreichen im All, ist in etwa so glaubwürdig als wenn er erklären würde, sein