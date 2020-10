„Koala-Flüsterin“ wird die 13-jährige Izzy liebevoll genannt. Die junge Umweltschützerin hilft ihrer Mutter in deren Tierkrankenhaus auf einer Insel vor Australien. Jetzt ist Izzy der neue Star einer Netflix-Serie und tritt damit in berühmte Fußstapfen.

Sie heißt Izzy Bee. Aber auf ihrer Heimatinsel – dem recht ursprünglichen Magnetic Island an der Ostküste Australiens – kennt man sie eher als „Koala-Flüsterin“. Nun hat die 13-Jährige auf Neflix ihre eigene Serie erhalten: „Izzys Koala World“ oder im deutschen Netflix „Izzy und die Koalas“.

Die Show folgt der ständig barfüßigen Izzy Bee, die in der Tierklinik ihrer Mutter hilft und dabei kranke oder verwaiste Koalas füttert und pflegt, bevor sie wieder in die Wildnis entlassen werden.

Feuer verschonten Magnetic Island

Die Serie, die seit Mitte September auch in Deutschland gestreamt wird, wurde von Juli vergangenen Jahres bis in den Januar hinein gedreht, als verheerende Buschfeuer große Teile des Landes verwüsteten – glücklicherweise aber nicht Magnetic Island, wo derzeit rund 800 bis 1000 Koalas leben. An anderen Orten des Landes wurden die australischen Symboltiere jedoch schwer dezimiert. In den Feuern kamen nach neuestem Stand rund drei Milliarden Tiere ums Leben, darunter Zehntausende Koalas. So sollen im australischen Naturparadies Kangaroo Island mehr als die Hälfte der insgesamt 50.000 Koalas verbrannt sein. Über 8000 Koalas sollen auch im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste gestorben sein.

Forscher der Universität Sydney schätzten bisher, dass rund 330.000 Koalas in Australien leben. Die Universität von Queensland ging vor den Bränden von 120.000 bis 300.000 Tieren aus. Vor allem die Koala-Populationen in den Bundesstaaten Victoria und Südaustralien galten bisher als stabil oder nahmen sogar zu. Koalas im Osten des Landes – in den Staaten Queensland und New South Wales – waren dagegen auch schon vor den Feuern bedroht.

Großes Schlafbedürfnis der Koalas

Denn in diesen bevölkerungsreichen Staaten haben Infrastrukturprojekte Wohnräume der Tiere zerstört, die 18 bis 20 Stunden am Tag schlafen. Die teils dramatische Situation der Koalas verleihe der Serie eine besondere Bedeutung, sagte Bee. Da die Koalazahlen so sehr gesunken seien, werde eine kleine Kolonie wie auf Magnetic Island immer wichtiger. „Wir sind an dem Punkt, an dem jeder einzelne Koala zählt.“

Die Serie thematisiert aber nicht unbedingt die schwierige Lage der Beuteltiere. Sie richtet sich hauptsächlich an Kinder, und neben Izzy sind ihre flauschigen Freunde die Protagonisten. Izzy selbst liebt ihre verschlafenen Beutler über alles und hat eine ganz besondere Beziehung zu ihnen aufgebaut. Nicht umsonst wird sie die „Koala-Flüsterin“ genannt. „Ich mag ihre Persönlichkeiten einfach sehr“, sagte sie einer australischen Tageszeitung. „Sie sind erstaunliche Kreaturen.“

Besserer Schutz notwendig

Izzys Hoffnung ist, dass die Zuschauer durch die Show nicht nur erfahren, was ihre Familie tut, um den Koalas zu helfen, sondern auch verstehen, was getan werden muss, um die Tiere insgesamt besser zu schützen. „Man muss sich um die Koalas kümmern, man muss sich um die Umwelt kümmern, man muss sich um den Planeten kümmern“, betonte auch ihre Mutter Ali Bee.

Selbst in ihrer Miniaturversion von Australien auf Magnetic Island könne man die Auswirkungen des Menschen sehen, der immer näher an wild lebende Tiere und Lebensräume heranrücke: Hundeangriffe, Verkehrsunfälle, Krankheiten und Klimaveränderungen wie ausgetrocknete Eukalyptusblätter. „Es ist oft schwer, dieses große Ganze zu sehen“, sagte die Tierärztin. „Aber die Erhaltung der Tierwelt und der Umwelt ist für die Zukunft so wichtig.“ Ansonsten werde die nächste Generation – sie deutet auf Izzy – diese Tiere nicht haben.