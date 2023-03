Zum sechsten Mal in Folge ist die finnische Bevölkerung zur glücklichsten weltweit gekürt worden.

Sie sprechen eine Sprache, die als äußerst schwierig gilt, weil sie zu keiner der großen Sprachenfamilien gehört. Sie leben in einem Land, in dem es im Winter nicht nur richtig kalt, sondern auch tagsüber dunkel ist. Und Russland, mit dem man eine 1300 Kilometer lange Grenze teilt, wünscht man sich in diesen Zeiten wirklich nicht als direkten Nachbarn.

Aber über all das sind die Finnen offensichtlich erhaben. Sie sind glücklich – und das nicht aus einer kurzfristigen Laune heraus, sondern anhaltend stabil. Folglich rangieren sie im Weltglücksbericht, der am Montag in Washington vorgestellt wurde, schon zum sechsten Mal in Folge auf Platz eins.

Deutschland auf Rang 16

Nun ist Glück ein Begriff, unter dem im Zweifel jede und jeder etwas anderes versteht. Die Forscher des Gallup-Instituts, die den Glücksbericht jährlich erstellen, machen das Glücksempfinden an sechs Schlüsselfaktoren fest: soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit, Freiheit, Großzügigkeit und die Abwesenheit von Korruption. Faktoren, die in Finnland und den dahinter platzierten Ländern Dänemark und Island nach Einschätzung der Bürger in hohem Maß zutreffen.

Wir Deutschen tun uns mit dem Glücklichsein um einiges schwerer. Jedenfalls reicht es im Glücksbericht nur zu Rang 16, nach Platz 14 im Vorjahr. Zum Glück gibt es aber noch andere Glücks-Studien, zum Beispiel des Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach ist das Befinden der Deutschen trotz Pandemie und Lockdown auf hohem Niveau geblieben.