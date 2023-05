Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weltweit sind 200 Millionen Menschen mit dem Erreger der Bilharziose infiziert. Auf einer Insel im Victoriasee kämpfen ein Arzt aus Tansania und sein Kollege aus Würzburg dagegen an. Ihr Projekt lässt ahnen, wie das funktionieren kann: eine Krankheit auszurotten.

Der alte Fischer mit dem aufgeblähten Bauch kann sich an das Leben ohne Schmerzen kaum erinnern. Sein Neffe führt ihn am Arm in die medizinische Versorgungshütte von Ijinga, einer kleinen