König Philippe und Königin Mathilde von Belgien haben Rheinland-Pfalz beehrt. Ihre zweitägige Stippvisite führte sie unter anderem zur BASF in Ludwigshafen und zu einer weiteren Pfälzer Station. Dort stand ein kulinarisches Erlebnis auf dem Programm. Wo war das? Wir suchen den Namen des Ortes.

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt wollten wir den Namen der Sportlerpersönlichkeit wissen, deren Nachlass versteigert werden soll: Horst Eckel, Fußball-Weltmeister von 1954. Der Preis geht an Ulrike Reiser aus Hermersberg. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis zum Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.